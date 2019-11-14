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    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في فينيسيا بعد فيضان هو الأسوأ منذ نصف قرن

    09:04 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في فينيسيا بعد فيضان هو الأسوأ منذ نصف قرن

    جوزيبي كونتي

    روما - (د ب ا)

    أعلن جوزيبى كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، اليوم الخميس حالة الطوارئ في مدينة فينيسيا التي ضربتها الفيضانات.

    وتعكف السلطات الأيطالية حاليا على تدبير نحو 20 مليون يورو (22 مليون دولار) لمواجهة الأضرار التى لحقت بالمدينة، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، والتى تعد ثاني أسوأ موجة فيضانات تتعرض لها المدينة في العصر الحديث.

    وقال كونتي فى تغريدة على موقع تويتر بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإيطالي: إن هذه الأموال سوف تساعد في دعم" المدينة والسكان".

    وارتفع منسوب المياه إلى أقصى حد أمس الأول الثلاثاء مسجلا 187 سنتيمترا، وتراجع منذ ذلك الوقت إلى منسوب 90 سنتيمترا، الذي كان عليه في بداية الفيضانات.

    وكانت المدينة قد تعرضت لأسوأ موجة فيضانات فى العصر الحديث عندما بلغ منسوب المياه 194 سنتيمترا في نوفمبر 1966، حيث دمرت الفيضانات معظم أنحاء المدينة في ذلك الوقت.

    جوزيبى كونتي إيطاليا حالة الطوارئ فينيسيا فيضان السلطات الأيطالية

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