كرواتيا تكشف موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

بلجراد - (د ب أ)

قالت الحكومة الكرواتية اليوم الخميس إنه سيتم إجراء انتخابات رئاسية يوم 22 ديسمبر، مع احتمال إجراء جولة إعادة في 5 يناير.

وتسعى حكومة الرئيس كوليندا جرابار كيتاروفيتش للفوز بولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

ويعد المنافس الأقوى هو رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي السابق زوران ميلانوفيتش.

وانتقد بشدة ميلانوفيتش قرار إجراء الانتخابات في موسم العطلات.

وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية "إتش آر تي" إن الاتحاد الديمقراطي الكرواتي الحاكم "يريد خفض نسبة المشاركة" "ويدمر بفعالية الحملة الانتخابية لجولة الإعادة".

ويحتفل الكرواتيون الذين معظمهم من الكاثوليك بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، والصرب وهم الأقلية الأكبر في البلاد فيتبعون التقويم اليولياني ويحتفلون به في 7 يناير.

وقال ميلانوفيتش إن "أكثر من 100 ألف ناخب سيكونون في عطلة مع أسرهم وسيكونون غير قادرين على العودة للإدلاء بأصواتهم".