  • عاجل:باقي خطوة على الحلم.. مصر تفوز أمام الكاميرون بهدفين وتضمن الصدارة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    وفاة شخص في حادث إطلاق النار بلوس أنجلوس

    08:39 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    وفاة شخص في حادث إطلاق النار بلوس أنجلوس

    الشرطة الأمريكية

    القاهرة - (مصراوي)

    ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وفاة أحد ضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق من اليوم الخميس، بمدرسة ثانوية في لوس أنجلوس.

    ووفقا للمتحدث باسم المستشفى باتريك مودي، فإن مصابًا في الحداث توفى فور وصوله للمستشفى.

    وأكد المتحدث باسم المستشفى، أن هناك رجلان في حالة خطرة.

    وأصيب سبعة أشخاص بجراح، جراء عملية إطلاق نار من جانب أحد المسلحين على مدرسة "سوجاس" الثانوية ببلدة سانتا كلاريتا قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم الخميس.

    وأعلن أليكس فيلانوفا مسئول الشرطة في لوس أنجلوس أنه تم الدفع بالعديد من أفراد الشرطة لموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للعلاج، كما رافقت الشرطة طلاب المدرسة وسط احتشاد أولياء أمورهم خوفا على أبنائهم من جراء الحادث.

    حادث إطلاق النار لوس أنجلوس شرطة لوس أنجلوس

    الخبر التالى:

    البرلمان الأوروبي يوافق على تعيين بريتون وفاليان المرشحين لمنصبين بالمفوضية
    تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    المزيد
    المزيد

    إعلان

    إعلان