وفاة شخص في حادث إطلاق النار بلوس أنجلوس

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وفاة أحد ضحايا حادث إطلاق النار، الذي وقع في وقت سابق من اليوم الخميس، بمدرسة ثانوية في لوس أنجلوس.

ووفقا للمتحدث باسم المستشفى باتريك مودي، فإن مصابًا في الحداث توفى فور وصوله للمستشفى.

وأكد المتحدث باسم المستشفى، أن هناك رجلان في حالة خطرة.

وأصيب سبعة أشخاص بجراح، جراء عملية إطلاق نار من جانب أحد المسلحين على مدرسة "سوجاس" الثانوية ببلدة سانتا كلاريتا قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم الخميس.

وأعلن أليكس فيلانوفا مسئول الشرطة في لوس أنجلوس أنه تم الدفع بالعديد من أفراد الشرطة لموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للعلاج، كما رافقت الشرطة طلاب المدرسة وسط احتشاد أولياء أمورهم خوفا على أبنائهم من جراء الحادث.