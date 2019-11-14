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    ارتفاع عدد مصابي حادث إطلاق النار في لوس أنجلوس إلى 7 أشخاص

    07:25 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    ارتفاع عدد مصابي حادث إطلاق النار في لوس أنجلوس إلى 7 أشخاص

    الشرطة الأمريكية

    الولايات المتحدة - (أ ش أ)

    أصيب سبعة أشخاص على الأقل بجراح، أحدهم حالته خطيرة، جراء عملية إطلاق نار من جانب أحد المسلحين على مدرسة "سوجاس" الثانوية ببلدة سانتا كلاريتا قرب مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية صباح اليوم الخميس.

    وأعلن أليكس فيلانوفا مسئول الشرطة في لوس أنجلوس أنه تم الدفع بالعديد من أفراد الشرطة لموقع الحادث، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف للعلاج، كما رافقت الشرطة طلاب المدرسة وسط احتشاد أولياء أمورهم خوفا على أبنائهم من جراء الحادث.

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    لوس أنجلوس ولاية كاليفورنيا شرطة لوس أنجلوس

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