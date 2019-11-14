أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

القاهرة - (مصراوي)

قبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي وقت سابق من اليوم، تقدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الحمد الجابر الصباح.

وقال طارق المزرم رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية- في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه اليوم الخميس- إن رئيس الوزراء تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت، "ليتسنى له إعادة ترتيب العمل الوزاري"، حسب تعبيره.

تأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد يومين من استقالة وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري في مجلس الأمة (البرلمان)، خلال استجواب لها، وتقدم 22 نائبًا بطلب لطرح الثقة بها، إضافة إلى تقدم 13 نائبًا بطلب لطرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

كما تأتي قبل جلسة كانت مقررة لمجلس الأمة الأربعاء المقبل لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.