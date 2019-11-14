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    إصابات في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا (فيديو)

    06:39 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    إصابات في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا (فيديو)

    الشرطة

    القاهرة - (مصراوي)

    أصيب عدد من الأشخاص، في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

    ووصل عدد من النواب البرلمانيين إلى مدرسة سوجس في سانتا كلاريتا التي وقع بها الحادث.

    ونقل عمال الطوارئ، 3 أشخاص على الأقل.

    وبحسب "سي إن إن" فإن المشتبه به رجل آسيوي يرتدي ملابس سوداء، فيما أغلقت السلطات جميع المدارس بالمقاطعة، كإجراء احترازي.

    إطلاق نار لوس أنجلوس مدرسة سوجس كاليفورنيا
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