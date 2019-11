إصابات في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بكاليفورنيا (فيديو)

القاهرة - (مصراوي)

أصيب عدد من الأشخاص، في إطلاق نار على مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".

ووصل عدد من النواب البرلمانيين إلى مدرسة سوجس في سانتا كلاريتا التي وقع بها الحادث.

ونقل عمال الطوارئ، 3 أشخاص على الأقل.

وبحسب "سي إن إن" فإن المشتبه به رجل آسيوي يرتدي ملابس سوداء، فيما أغلقت السلطات جميع المدارس بالمقاطعة، كإجراء احترازي.

Students evacuate after shooting at Saugus High School in Santa Clarita, California. https://t.co/D6PjO6Y4F7 pic.twitter.com/YD3iGA7Ol5