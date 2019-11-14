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    بشار الأسد: الحرب في سوريا لن تنتهي بلجنة دستورية

    06:00 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    بشار الأسد: الحرب في سوريا لن تنتهي بلجنة دستورية

    بشار الأسد

    سوريا - (أ ش أ)

    أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه لا يمكن إنهاء الحرب المستمرة في سوريا عبر عمل اللجنة الدستورية، موضحا أن النزاع المسلح في بلاده اندلع بسبب الإرهاب وليس لخلافات حول الدستور.

    وقال الأسد - بحسب بيان للرئاسة السورية، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس - "إن أهم عناصر قوة محور مكافحة الإرهاب هو تمسكه بالثوابت والمبادئ التي لا يمكن أن تتغير"، مضيفا "صراعنا، نحن وأصدقاؤنا، مستمر في مواجهة أطماع الغرب ودوله الاستعمارية، عبر ضرب عملائه ومرتزقته الذين بدأوا بالاندحار في أكثر من مكان".

    وتابع: "هناك محاولات تجري حاليا للإيحاء بأن الحل للحرب يمكن أن يحصل من خلال اللجنة الدستورية، وهذا غير صحيح لأن الحرب في سوريا لم تنشأ بسبب خلاف أو انقسام على الدستور، بل بدأت لأن هناك إرهابا بدأ بالقتل والترهيب والتخريب، فالحرب تنتهي فقط عندما ينتهي الإرهاب".

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    بشار الأسد سوريا الحرب في سوريا الإرهاب

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