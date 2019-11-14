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    أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بتسيير الأعمال

    04:25 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بتسيير الأعمال

    أمير الكويت

    الكويت - أ ش أ

    أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم، قبول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، استقالة الحكومة.

    وأضاف المزرم - في بيان صحفي اليوم الخميس تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن أمير الكويت أمر باستمرار الوزارة في تسيير الأعمال لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

    كان رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تقدم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري حسب تعبيره.

    تجدر الإشارة إلى أن وزيرة الأشغال الكويتية جنان بوشهري، قد تقدمت باستقالتها يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضها لاستجواب عاصف بمجلس الأمة الكويتي، وتقدم 22 نائبا بطلب لطرح الثقة بها بالإضافة إلى تقدم 13 نائبا بطلب لطرح الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

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