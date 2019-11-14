تسجيل صوتي للبغدادي: لو قاتلوا كالعراقيين لما حدث كل هذا

كتبت – إيمان محمود:

نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان المُعارض، اليوم الخميس، تسجيلاً صوتيًا لزعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق أبو بكر البغدادي، تم تسجيله خلال شهر سبتمبر 2018 وكان مُرسلا إلى خلايا التنظيم في محافظة دير الزور السورية.

وقال المرصد السوري إنه حصل على هذا التسجيل من مصادر موثوقة -لم يسمها- عثرت عليه خلال مداهمة نفذتها قوات سوريا الديمقراطية على مقر لإحدى خلايا التنظيم في سبتمبر 2018، إذ تبين بعد فحص التسجيل الصوتي أن المتحدث فيه هو أبوبكر البغدادي.

وأعلن الجيش السوري في الثالث من نوفمبر عام 2017، أن "مدينة دير الزور تحررت بالكامل، وأنه أعاد الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي فيها.

وبحسب ما جاء في التسجيل الصوتي، فإن البغدادي ألقى اللوم على عناصر تنظيمه في الخسائر الفادحة التي تعرض لها التنظيم، قائلاً: "لو كانوا قاتلوا كالعراقيين في صفوف التنظيم لما حدث كل هذا.. لكن رجال الدولة لم يقفوا إلى جانبي.. وانقسم الناس بسبب فتاوى التكفير والمرتدين المتستري خلف دعوة الإمام، فانشغل الناس بأمور الدنيا وتشويه سمعة الآخرين من أجل المال.. حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفي خلفية صوت البغدادي، يتحدث أتباعه ومساعدوه في محاولة لتهدئته، قائلين: "بارك الله فيك يا أمير المؤمنين"، ويقول آخر:"دولة الإسلام باقية إن شاء الله.. الله يلعنهم دنيا وآخرة إن شاء الله".

ونفذت قوات أمريكية خاصة غارة في سوريا حيث قتل البغدادي نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها عندما حوصر في نفق كان يختبئ به على بُعد كيلومترات من الحدود التركية.

وشنّت الولايات المتحدة بالتحالف مع القوات الكردية في سوريا عمليات استمرت بضع سنوات ضد التنظيم المتطرف الذي ارتكب فظائع إنسانية في المناطق التي سيطر عليها، بين عامي 2014 و2017، حتى تم إعلان هزيمته في مارس من العام الجاري ومقتل أبرز قياداته في سوريا والعراق.