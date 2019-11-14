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    السفارة الفلسطينية بالقاهرة تدين العدوان الإسرائيلي وتثّمن موقف مصر

    01:58 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    السفارة الفلسطينية بالقاهرة تدين العدوان الإسرائيلي وتثّمن موقف مصر

    السفارة الفلسطينية بالقاهرة

    كتبت - إيمان محمود:

    أدان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير دياب اللوح، العدوان الإسرائيلي الغاشم المتصاعدة وتيرته منذ فجر الثلاثاء على أبناء قطاع غزة؛ مما أسفر عن استشهاد 34 مواطنا وإصابة ما يزيد عن 111 جريحا حتى اللحظة.

    وأعلنت السفارة الفلسطينية ومؤسسة ياسر عرفات إلغاء فعالية إحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات وذكرى إعلان الاستقلال.

    وأكد السفير دياب اللوح، على موقف الحكومة الفلسطينية الذي دعا الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتوفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة أو القدس، وأن على اسرائيل وقف جرائمها ضد أبناء شعبنا ، مشيراً إلى أن الصمت الدولي على استمرار العدوان الإسرائيلي يشجع اسرائيل على تحقيق مزيد من المجازر والجرائم التي تخالف القانون الدولي

    وتقدم سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية وكافة كوادر وموظفي السفارة والمندوبية الدائمة ومؤسسة ياسر عرفات ، بأحر التعازي والمواساة الأخوية الصادقة من ذوي وعائلات الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بعظيم مغفرته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، والسلامة لأبناء شعبنا الذي يكابد هذا العدوان الغاشم

    كما توجّه السفير دياب اللوح بالشكر إلى جمهورية مصر العربية على جهودها المبذولة للجم العدوان الإسرائيلي الغاشم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، مثمناً الموقف المصري تجاه قضايا شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة.

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