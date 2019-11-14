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    مقتل متظاهرين عراقيين اثنين وإصابة 45 آخرين في بغداد

    01:15 م الخميس 14 نوفمبر 2019
    مقتل متظاهرين عراقيين اثنين وإصابة 45 آخرين في بغداد

    المظاهرات في العراق

    بغداد - (د ب أ):

    أفاد شهود عيان بأن مصادمات عنيفة اندلعت اليوم الخميس بين القوات الأمنية والعراقية والمتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد أوقعت في حصيلة أولية قتيلين اثنين ونحو 45 مصابا.

    وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن" طلاب المدارس شاركوا اليوم بالتظاهرة وقاموا بقذف سيارة إطفاء بالحجارة مما دفع القوات الأمنية لعبور حاجز خرساني لتفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب بحالات اختناق في صفوف الطلاب".

    وذكر الشهود أن "متظاهرين على الأقل قتلا وأصيب نحو 45 آخرين خلال المصادمات وسط وحالة من الكر والفر في الساحة التي تربط جسر السنك بساحة التحرير".

    وأوضح الشهود أن القوات الأمنية اعتقلت عددا من المتظاهرين.

    المظاهرات في العراق بغداد ساحة الخلاني القوات العراقية

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