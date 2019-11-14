محمد بن زايد: بحثت مع السيسي تعزيز علاقتنا الأخوية

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كتبت – إيمان محمود:

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، أنه بحث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سُبل تعزيز وتنمية العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات وذلك في مُختلف المجالات.

وقال بن زايد في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بحثت مع أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف: "شهدت وأخي الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعزز الشراكات الثنائية والتعاون المثمر بين بلدينا وتفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات".

ونشر بن زايد عبر حيابه، صورًا من زيارة الرئيس السيسي لقصر الوطن في أبو ظبي، وقال إن الزيارة شهدت منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، اليوم الخميس، في قصر الوطن في "أبو ظبي"، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها الرئيس أمس، وتستغرق يومين.

ووصل موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط مجموعة من الخيول التي يحمل فرسانها العلمين المصري والإماراتي، حتى قصر الوطن.

وعزفت الفرق الموسيقية الوطنية الإماراتية معزوفات شعبية، ترحيبا بالسيسي، الذي كان في استقباله أمام القصر، ولي عهد أبوظبي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة في الإمارات.

وفور دخول السيسي قصر الوطن، استقبله الحضور والوفود حاملين الأعلام المصرية والإماراتية ترحيبا به، ثم صافح عددا من وزراء الحكومة الإماراتية وكبار رجال الدولة.

وتم التقاط صور تذكارية للرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، داخل قصر الوطن، ثم صافحا عددا من كبار رجال الدولة والمسؤولين، وعقب انتهاء مراسم الاستقبال، بدأت جلسة مباحثات ثنائية.

ومنح ولي عهد أبوظبي "وسام زايد" للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعد أرفع وسام تمنحه دولة الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول، وذلك تقديراً للعلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.