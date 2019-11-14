لليوم الـ21 على التوالي.. مُحتجو العراق يُطالبون باستقالة الحكومة

بغداد- (د ب أ):

دخلت المظاهرات والاعتصامات الاحتجاجية في بغداد و9 محافظات عراقية أخرى، يومها الـ 21 للمطالبة بإعادة تشكيل العملية السياسية بعد أن أخفقت في تلبية مطالب العراقيين منذ عام 2003 وحتى الآن.

وتشهد ساحات التظاهر في ساحة التحرير ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية وميسان وواسط والسماوة والديوانية وكربلاء والنجف وبابل تدفقا بشريا منذ ساعات الصباح الأولى للانضمام إلى آلاف المتظاهرين والمعتصمين داخل سرادق وخيم تم نصبها منذ انطلاق المظاهرات في 25 من أكتوبر الماضي.

وذكر شهود عيان أن العشرات من المتظاهرين انسحبوا من الطريق المؤدية إلى مجمع حقل مجنون النفطي شمال شرقي البصرة بعد ساعات من الاعتصام الليلة الماضية ، فيما شهدت الليلة الماضية اضطرابات أمنية خطيرة على خلفية قيام متظاهرين بإحراق منازل نواب وموظفين كبار في مناطق متفرقة في محافظة ذي قار مما أجبر القوات الأمنية على استخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتشهد جميع ساحات التظاهر والمدن المتظاهرة في ساعات الصباح الاولى هدوء وانتشارا كثيفا من قبل القوات الأمنية حيث أغلقت وبشكل كامل ساحة الخلاني أمام حركة المتظاهرين باتجاه ساحة التحرير ووضعت كتل اسمنتية لمنع تسلل المتظاهرين والاصطدام بالقوات الأمنية المنتشرة قرب جسر السنك.

وذكر مغردون عراقيون عبر تويترأن ساحات التظاهر ستشهد تدفق آلاف الموظفين، للإعلان عن الاضراب العام لمدة يوم واحد تضامنا مع مطالب المتظاهرين.

وتشهد ساحات التظاهر في ساعات الصباح فعاليات فنية متنوعة أبرزها إقامة جلسات غنائية وجلسات شعرية، فيما يواصل العشرات من الرسامين تخليد أيام التظاهر بجداريات داخل نفق ساحة التحرير وفي عمارة المطعم التركي الذي يتحصن فيه المتظاهرون ويطل على نهر دجلة قبالة المنطقة الخضراء الحكومية.

وتسعى الحكومة العراقية إلى البحث عن خيارات للتوصل إلى نقاط التقاء مع مطالب المتظاهرين الذين مازالوا يصرون على إقالة الحكومة وحل البرلمان الأمر الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا.

ويُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة اعتيادية لمناقشة مشاريع قوانين مدرجة في جدول أعمال غالبيتها تتعلق بمحاربة الفساد.

مازالت السلطات العراقية في بغداد تغلق جسري الجمهورية والسنك على نهر دجلة أمام حركة السيارات، فيما أعادت افتتاح جسور الأحرار والشهداء و14 رمضان أمام حركة السيارات للحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها بغداد .