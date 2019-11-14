صحيفة بريطانية: الجمهوريون لن يسمحوا بعزل ترامب

لندن- (د ب أ):

قالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، الخميس، إن احتمال البدء في إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُبرهن للديمقراطيين أنه فاسد.

وتابعت الصحيفة في تقريرها المنشور على موقعها الإلكتروني، الخميس: "أما بالنسبة للجمهوريين، فإن هذه الإجراءات توضح أن الديمقراطيين مستعدون لإساءة استخدام أي إجراءات دستورية ممكنة للهجوم على ترامب بشكل غير نزيه".

وذهبت الصحيفة إلى أن "هذا التحزب المتطرف سيحول في النهاية دون اتخاذ إجراء لعزل ترامب من منصبه" هذا إذا وصلت التحقيقات إلى هذا الحد أصلا".

وبدون الجمهوريين فلن يكون ممكنُا أن تتوفر أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس بشيء، والاستعاضة عنه بنائبه مايك بينس، وفق الصحيفة.

وأضافت: "ولكن هذه ليست العقوبة المقصودة، فالعقوبة التي يريدها الديمقراطيون من وراء إجراءات العزل تتمثل في الضرر الذي سيلحق بسمعة ترامب المهتزة أصلا على صعيد الرأي العام".

وتوقعت الإندبندنت أن "يوزع ترامب العقوبات بنفسه إذا نجح في الفوز مجددا في انتخابات 2020، ونجح في الحصول على مزيد من المقاعد في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب".