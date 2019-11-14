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    بعد ساعات من الهدنة.. انطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنات الاحتلال

    11:51 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    بعد ساعات من الهدنة.. انطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنات الاحتلال

    انطلاق صواريخ

    القاهرة- (مصراوي):

    بعد خمس ساعات من التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وإسرائيل انطلقت عدة صواريخ من غزة صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.

    وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن دوي انفجارات عنيفة وقعت اثر انطلاق الصواريخ.

    ودوت صافرات الانذار في عدد من المستوطنات الاسرائيلية دون ان تتبني أي جهة المسوولية عن الصواريخ.

    وقال جيش الاحتلال ان خمسة صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، وجرى اعتراض صاروخين بواسطة القبة الحديدية.

    انطلاق صواريخ غزة مستوطنات الاحتلال إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي

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