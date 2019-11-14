الغانم: لم نستلم شيئًا رسميًا بخصوص استقالة الحكومة الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، الخميس، عدم استلامه شيء رسمي بخصوص استقالة الحكومة.

وقال الغانم في تصريح صحفي، الخميس، إن استقالة الحكومة أمر وارد، مشددًا على أن "حل مجلس الأمة بيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد".

وذكر الغانم أن أمير الكويت أبلغه بعدم النية لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي ولكن هناك حاجة لإعادة ترتيب الفريق الحكومي .

وأوضح الغانم أنه نقل للقيادة السياسية آراء عدد كبير من النواب بأن الفريق الحكومي غير متجانس .

وكانت مصادر مسؤولة في الكويت كشفت عن أن الحكومة الكويتية قدمت استقالتها ، حسبما أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم .

ونقلت الصحيفة على موقعها الالكتروني عن النائب في البرلمان الكويتي خالد العتيبي قوله :"سمعنا عن استقالة الحكومة فلتستقيل ولكن يجب تغيير النهج بعد أن وصلت الحكومة إلى الدرك الأسفل من التردي وهي ديدنها الكذب وتمييع القضايا والضحك على الناس".