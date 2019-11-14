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    الكويت: إحالة مخالفات مالية داخل الجيش إلى النائب العام

    10:36 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
    الكويت: إحالة مخالفات مالية داخل الجيش إلى النائب العام

    الشيخ ناصر الصباح

    الكويت- (د ب أ):

    أصدر وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر الصباح قراراً بإحالة كل المخالفات بالتعاملات التي تتضمنها حسابات صندوق الجيش والحسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

    يأتي ذلك بعد أن انتهت لجنة التحقيق المشكلة بقرار من وزير الدفاع إلى وجود أطراف معنية بتلك المخالفات تستدعي الإحالة إلى النائب العام .

    وقال بيان للجيش الكويتي، الخميس، إن قرار وزير الدفاع بإحالة هذه المخالفات والأطراف المعنية بها للنائب العام يأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة والحيادية باتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها وحرصاً من وزارة الدفاع في الحفاظ على المال العام وحرمته وحمايته من أية تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون.

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