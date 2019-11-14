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الإمارات تقدم 12 طنا من المساعدات الغذائية في محافظة شبوة اليمنية

08:58 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
الإمارات تقدم 12 طنا من المساعدات الغذائية في محافظة شبوة اليمنية

أرشيفية

أبوظبي - (أ ش أ):

قدمت دولة الإمارات 12 طنا من المساعدات الغذائية لأهالي منطقة "بئر علي" بمديرية رضوم في محافظة شبوة اليمنية وذلك في إطار جهودها الإنسانية والإغاثية المتواصلة لمساعدة الأشقاء في اليمن والتخفيف من معاناتهم و تحسين ظروفهم المعيشية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس أن "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" سيرت قافلة إغاثية إلى منطقة بئر علي شملت 150 سلة غذائية جرى توزيعها على الأسر غير القادرة.

يشار إلى أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية عام التسامح 2019 في محافظة شبوة بلغت 33 ألفا و174 سلة غذائية بمعدل 1900 طن و 480 كيلو جراما استهدفت حوالي 158 فردا من الأسر غير القادرة.

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المساعدات الغذائية الإمارات شبوة هيئة الهلال الأحمر

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