بوساطة مصرية .. اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية، صباح اليوم الخميس، أنه تمت الموافقة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على طلب مصري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة معا الفلسطينية للأنباء عن مصعب البريم الناطق باسم حركة الجهاد أن الاتفاق ينص على موافقة إسرائيل على شروط الحركة وأبرزها "وقف الاغتيالات وكذلك وقف إطلاق النار تجاه المتظاهرين في مسيرات العودة".

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة بأنه بعد دقائق من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ، أطلق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ من القطاع.

وارتفعت حصيلة التصعيد في القطاع إلى 32 قتيلا فلسطينيا وإصابة 100 آخرين ، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.