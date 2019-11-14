إيفو موراليس: لازلت رئيسا لبوليفيا

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال إيفو موراليس، إنه طالما أن البرلمان البوليفي لم يقبل استقالته، فإنه لا يزال رئيسا للبلاد.

وقال موراليس لصحيفة "إل بايس" خلال مقابلة في مكسيكو سيتي: "البرلمان يحتاج إلى رفض أو الموافقة على استقالتي .. وطالما أنه لم يفعل، فإنني لا زلت رئيسا".

وقال موراليس إنه ينبغي تطبيق العملية تفسها على ألفارو جارسيا لنيرا ، الذي استقال من منصب نائب الرئيس ، ثم أدريانا سالفاتيرا ، التي احتلت المركز الثالث في سلسلة خلافة بوليفيا كرئيسة لمجلس الشيوخ ، لكنها استقالت يوم الأحد.

وأضاف موراليس في المقابلة أن "إعلان (السيناتور جنين) أنيز المزعوم (كرئيسة للبلاد) غير دستوري. تعيين هذه السيدة يؤكد الانقلاب".