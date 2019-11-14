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إيفو موراليس: لازلت رئيسا لبوليفيا

07:19 ص الخميس 14 نوفمبر 2019
إيفو موراليس: لازلت رئيسا لبوليفيا

إيفو موراليس

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال إيفو موراليس، إنه طالما أن البرلمان البوليفي لم يقبل استقالته، فإنه لا يزال رئيسا للبلاد.

وقال موراليس لصحيفة "إل بايس" خلال مقابلة في مكسيكو سيتي: "البرلمان يحتاج إلى رفض أو الموافقة على استقالتي .. وطالما أنه لم يفعل، فإنني لا زلت رئيسا".

وقال موراليس إنه ينبغي تطبيق العملية تفسها على ألفارو جارسيا لنيرا ، الذي استقال من منصب نائب الرئيس ، ثم أدريانا سالفاتيرا ، التي احتلت المركز الثالث في سلسلة خلافة بوليفيا كرئيسة لمجلس الشيوخ ، لكنها استقالت يوم الأحد.

وأضاف موراليس في المقابلة أن "إعلان (السيناتور جنين) أنيز المزعوم (كرئيسة للبلاد) غير دستوري. تعيين هذه السيدة يؤكد الانقلاب".

إيفو موراليس بوليفيا البرلمان البوليفي استقالة ألفارو جارسيا لنيرا

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