ارتفاع حصيلة التصعيد في غزة إلى 32 قتيلا فلسطينيا

غزة - (د ب أ):

ارتفعت حصيلة التصعيد في قطاع غزة إلى 32 قتيلا صباح اليوم الخميس، وذلك بعد مقتل ستة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منطقة دير البلح بوسط القطاع.

جاء ذلك حسبما أعلن أشرف القدرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة قطاع غزة، في تغريدة عبر حسابه على تويتر.

وأضاف أن الغارة الأخيرة أسفرت عن جرح 12 آخرين.

يشار إلى أن هذا التصعيد جاء بعد أن قتلت غارة إسرائيلية، بهاء أبو العطا ، القيادي بسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ، مع زوجته الثلاثاء.

ومنذ ذلك الحين تواصل حركة الجهاد إطلاق صواريخ على إسرائيل، التي ترد بشن غارات على قطاع غزة.