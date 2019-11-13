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ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لحل مع تركيا بشأن منظومة "إس-400" الروسية

11:08 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
ترامب يلمح إلى إمكانية التوصل لحل مع تركيا بشأن منظومة "إس-400" الروسية

ترامب واردوغان


واشنطن - (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأنه من الممكن التوصل لحل للمشكلات التي أثارها شراء تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وألح مراسل صحفي على الرئيس الأمريكي في سؤال بشأن كيف يمكن التوفيق بين شراء تركيا للمنظومة الروسية، ورغبتها في الانضمام مجددًا لبرنامج تصنيع المقاتلة الأمريكية "إف-35"، ليرد ترامب: "اعتقد أننا سنصل إلى حل."

وشدد عدد من نواب مجلس الشيوخ الأمريكي الذين دعاهم ترامب لحضور مقابلته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن مخاوفهم الرئيسية تتركز على منظومة "إس-400"، والتوغل التركي في شمال سورية لمهاجمة حلفاء واشنطن من الأكراد.

دونالد ترامب رجب طيب اردوغان صواريخ اس 400 الصواريخ الروسية تركيا

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