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اعتقال 8 أشخاص رافضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

11:05 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
اعتقال 8 أشخاص رافضين لتنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر

علم الجزائر

الجزائر - (د ب أ)

أفادت تقارير إخبارية باعتقال عشرات الأشخاص بولاية عنابة شرقي الجزائر، إثر مشاركتهم اليوم الأربعاء، في تجمع رافض لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

ونقل الموقع الاخباري "الجيري 1" عن شهود عيان قولهم إنه جرى توقيف نحو 40 شخصا بينهم نساء، كانوا يرددون شعارات مناوئة لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتدعو المواطنين لمقاطعة هذا الاستحقاق.

وكشفت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أنه تم نقل الموقوفين إلى مركز الشرطة الرئيسي بولاية عنابة، قبل أن يتم توزيعهم على بقية المراكز الأمنية الثانوية بالمدينة.

وأشار ذات المصدر إلى إطلاق سراح أغلبية المعتقلين عدا ثمانية منهم رجح مثولهم أمام محكمة عنابة غدا الخميس.

وعرفت مدينة عنابة اليوم أيضا تنظيم تظاهرة داعمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية شارك فيها عشرات الأشخاص، دعت إليها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقرب من السلطة.

الجزائر الانتخابات الرئاسية ولاية عنابة

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