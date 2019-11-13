تايلور: قطع المساعدات عن أوكرانيا تجعلها ضعيفة أمام روسيا في أي مفاوضات

القاهرة - (مصراوي)

قال السفير المؤقت للولايات المتحدة لدى أوكرانيا ويليام تايلور إن الرئيس الأوكراني مهتم جدًا بدعم الولايات المتحدة سواء دعم عسكري أو سياسي.

ويرى تايلور، أن قطع المساعدات عن أوكرانيا تجعلها أضعف بكثير في مفاوضتها مع روسيا، مضيفًا أن الروس على علم بدعم الولايات المتحدة لأوكرانيا وأنه حال شك الروس في تخفيض المساعدات فمن المرجح أن يسعوا للاستفادة من تلك الخطوة لكسب مزيد من المصالح لهم.

وأكد أن روسيا لا تريد الاستقرار في المنطقة وتعمل على ذلك.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.