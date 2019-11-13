كينت: سفيرتنا لدى أوكرانيا كرست جهودها للقضاء على الفساد هناك

القاهرة - (مصراوي)

قال جورج كنت، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، إن السفيرة الأمريكية المستدعاة من أوكرانيا ماري يوفانوفيتش تكرس جهودها لمساعدة الأوكرانيين للتغلب على تركة الفساد في البلاد.

وبسؤاله عن كره بعض الأوكرانيين لجهود السفيرة الأمريكية في أوكرانيا الهادفة للقضاء على الفساد، رد كينت قائلاً: "كما ذكرت في شهادتي، لا يمكنك تشجيع العمل المبدئي لمكافحة الفساد".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.