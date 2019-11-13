سفير مصر بالرياض يبحث مع النائب العام السعودي القضايا محل الاهتمام المشترك
القاهرة - (أ ش أ):
بحث السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، والقنصل الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض، اليوم /الأربعاء/ مع النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أوجه التعاون القضائي والنيابي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيزه بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وذكرت وزارة الخارجية -في بيان- أنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تحقيق العدالة الناجزة لمواطني الجاليتين المصرية في المملكة والسعودية في مصر، بما يحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف، وتماشياً مع العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.
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