سفير مصر بالرياض يبحث مع النائب العام السعودي القضايا محل الاهتمام المشترك

القاهرة - (أ ش أ):

بحث السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية، والقنصل الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض، اليوم /الأربعاء/ مع النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب أوجه التعاون القضائي والنيابي بين مصر والسعودية، وسبل تعزيزه بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وذكرت وزارة الخارجية -في بيان- أنه جرى خلال اللقاء استعراض سبل تحقيق العدالة الناجزة لمواطني الجاليتين المصرية في المملكة والسعودية في مصر، بما يحقق المصلحة العامة لكافة الأطراف، وتماشياً مع العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.