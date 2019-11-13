وحدة خاصة بالجيش الإسرائيلي تحاصر مقاتلين تسللوا إلى مستوطنة قرب حدود غزة

القاهرة - (مصراوي)

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، تتعامل مع حادث تسلل عناصر إلى مستوطنة قرب الحدود الجنوبية لغزة، حسبما ذكر المركز الإعلامي الفلسطيني.

وتحاصر وحدة خاصة من قوات جيش الاحتلال مقاتلين فلسطينيين تسللوا لمستوطنة يهودية، حسبما ذكرت "العربية".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 24 منذ أمس الثلاثاء في غارات إسرائيلية على القطاع.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، أن 22 شخصا بينهم سيدة استشهدوا منذ يوم أمس الثلاثاء، فيما أصيب 73 آخرين بجروح مختلفة.

وأوضحت الوزارة أن 14 شخصا قضوا جراء غارات إسرائيل منذ صباح اليوم.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس في غزة أنه رصد أكثر من 50 غارة جوية و21 اعتداء قصف بالمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان أنه تم استهداف منازل وأراض زراعية ومزارع خضروات ودواجن واستراحات بحرية ومواقع تابعة للفصائل الفلسطينية في مختلف مناطق قطاع غزة، موضحا أن 48 منزلا تضررت كليا وجزئيا بفعل الغارات.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجه "موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، كثف فيها من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".

وذكر بيان صادر عن الجيش أنه تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، ومقر قيادة لواء خان يونس للجهاد الإسلامي ومخزن أسلحة في منزل.

وأضافت أن البحرية الإسرائيلية هاجمت قطعة بحرية تابعة للقوة البحرية للجهاد تم استخدامها للتدريبات استعدادًا لتنفيذ عمليات مستقبلية في المجال البحري، بالإضافة إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة البحرية للحركة يستخدم أيضًا كمخزن أسلحة.

وبدأت غارات إسرائيل فجر أمس باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته.