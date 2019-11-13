  • عاجل:الصحة: مصرع 6 وإصابة 15 في حادث اشتعال خط بترول إيتاي البارود

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    حريق إيتاي البارود الطقس انتشار الذباب عزل ترامب البلاك فرايداي الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    الرئيس البرازيلي: الصين جزء من مستقبل البرازيل

    09:04 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    الرئيس البرازيلي: الصين جزء من مستقبل البرازيل

    رئيس البرازيل المنتخب جاير بولسونارو

    برازيليا (د ب أ)
    أعلنت البرازيل والصين اعتزامهما مواصلة توسيع نطاق علاقاتهما الاقتصادية.

    وفي أعقاب لقائه مع نظيره الصيني تشي جين بينج، قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الأربعاء:" الصين تمثل على نحو متزايد جزءا من مستقبل البرازيل".

    من جانبه، قال تشي، الذي يتزعم أيضا الحزب الشيوعي الصيني، إن البلدين يعتزمان تعزيز التجارة والاستثمارات.

    وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم للبرازيل كما أنها تعد أكبر مستورد للحم البقر والصويا من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

    كان بولسونارو انتقد في السابق مرارا الصين ودورها في أمريكا اللاتينية، لكن نبرته اتسمت مؤخرا بالطابع التصالحي مع الصين في ظل المشاكل التي تكتنف إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين تجمع أمريكا الجنوبية الاقتصادي (ميركوسو) والاتحاد الأوروبي.

    ومن المنتظر أن يجتمع بولسونارو وتشي لاحقا ضمن قمة مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة والتي سيحضرها زعماء روسيا والهند وجنوب افريقيا، وستتركز محادثات هذه القمة على تعزيز التطور الاقتصادي من خلال الابتكارات والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.

    كما ستمثل الصراعات التجارية العالمية موضوعا مهما تبحثه قمة البريكس، ومن الممكن أن تتطرق المحادثات أيضا إلى الوضع الراهن في أمريكا الجنوبية في ظل الأزمات السياسية في كل من فنزويلا وبوليفيا.

    جاير بولسونارو الصين البرازيل تشي جين بينج

    الخبر التالى:

    دبلوماسي أمريكي: البيت الأبيض يبذل جهودا "مفزعة" بشأن تحقيقات جو بايدن
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان