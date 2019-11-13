الرئيس البرازيلي: الصين جزء من مستقبل البرازيل

برازيليا (د ب أ)

أعلنت البرازيل والصين اعتزامهما مواصلة توسيع نطاق علاقاتهما الاقتصادية.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره الصيني تشي جين بينج، قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو اليوم الأربعاء:" الصين تمثل على نحو متزايد جزءا من مستقبل البرازيل".

من جانبه، قال تشي، الذي يتزعم أيضا الحزب الشيوعي الصيني، إن البلدين يعتزمان تعزيز التجارة والاستثمارات.

وتعد الصين الشريك الاقتصادي الأهم للبرازيل كما أنها تعد أكبر مستورد للحم البقر والصويا من الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

كان بولسونارو انتقد في السابق مرارا الصين ودورها في أمريكا اللاتينية، لكن نبرته اتسمت مؤخرا بالطابع التصالحي مع الصين في ظل المشاكل التي تكتنف إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين تجمع أمريكا الجنوبية الاقتصادي (ميركوسو) والاتحاد الأوروبي.

ومن المنتظر أن يجتمع بولسونارو وتشي لاحقا ضمن قمة مجموعة بريكس للاقتصادات الصاعدة والتي سيحضرها زعماء روسيا والهند وجنوب افريقيا، وستتركز محادثات هذه القمة على تعزيز التطور الاقتصادي من خلال الابتكارات والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة.

كما ستمثل الصراعات التجارية العالمية موضوعا مهما تبحثه قمة البريكس، ومن الممكن أن تتطرق المحادثات أيضا إلى الوضع الراهن في أمريكا الجنوبية في ظل الأزمات السياسية في كل من فنزويلا وبوليفيا.