إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي على غزة

عواصم عربية (د ب أ)

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن "هذا العدوان الذي يأتي استمرارا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، لن يقود إلا إلى مزيد من العنف وتقويض لفرص إحلال السلام".

وناشد المصدر المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن الدولي "تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات، وبذل الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي الآثم حقنا لدماء أبناء الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له".

وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، ودعا رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن فهم السلمي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف دولي حازم، لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وإلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بالإيقاف الفوري لعدوانها الغاشم على قطاع غزة واستهداف المدنيين العزل.

وحمّل رئيس البرلمان العربي في بيان له القوة القائمة بالاحتلال تبعات هذا التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، وقصفها بالطائرات أهدافا مدنية بقطاع غزة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي وانتهاكٍ سافر لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

واستنكر الأزهر بشدة الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهدافها وقتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، لافتا الانتباه إلى أن تلك الغارات الإرهابية تكشف الوجه الدموي لهذا الاحتلال الغاشم الذي يستهدف الإنسان.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم أن هذه الممارسات الإرهابية تستدعي وقفة إنسانية من قبل المجتمع الدولي والدول والهيئات المعنية، لوقف تلك الممارسات، مطالبًا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعم نضاله في وجه الاحتلال الظالم.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة العدوان والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، على قطاع غزة مطالبا المجتمع الدولي بممارسة ضغوط جدية لإجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها على القطاع، واحترام القانون الدولي بشكل كامل.

وشدد المركز في بيان صحفي صدر اليوم الأربعاء على أن ما ترتكبه قوات الاحتلال يشير إلى تعمدها انتهاك قواعد القانون الدولي، التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، بما في ذلك عمليات الإعدام خارج نطاق القانون.

وتصاعدت حدة التوتر في قطاع غزة عقب اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي قائد (سرايا القدس) بهاء أبو العطا وزوجته إلى جانب استشهاد العشرات في الغارات الإسرائيلية المتواصلة.