كينت يدلي بشهادة بالجلسة العلنية لإجراءات عزل ترامب

القاهرة - (مصراوي)

قدم جورج كنت، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، أسباب اهتمام واشنطن بمساعدة أوكرانيا، موضحًا أن السبب الرئيسي للمساعدات أنها بالقرب من الحدود الروسية.

وشبه كينت، صراع أوكرانيا مع روسيا بالثورة الأمريكية، موضحًا أن وزارة الدفاع الأمريكية خصصت لأوكرانيا 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية للمساعدات العسكرية.

وتابع: "دعم نجاح أوكرانيا يتلاءم تمامًا مع استراتيجيتنا لوسط وشرق أوروبا منذ سقوط جدار برلين قبل 30 عامًا هذا الأسبوع الماضي" مشددًا على أن أوكرانيا كانت "على الطريق لتصبح شريكا أمنيًا كاملاً للولايات المتحدة"

وقال كينت، إنه أخبر لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بقلقه من جهود محامي ترامب رودولف جولياني "للتوصل إلى تحقيقات ذات دوافع سياسية"، لأنها انتهت في الإطاحة بالسفير الأمريكي السابق ماري يوفانوفيتش ولأنها تصيب المشاركة الأمريكية مع أوكرانيا.

وقال كينت إن حملة جولياني كانت مبنية على "معلومات كاذبة" تم تجميعها على الجانب الأوكراني من قبل المدعين السابقين الفاسدين الذين كانوا يسعون ببساطة إلى الانتقام من أولئك الذين كشفوا سوء سلوكهم، بمن فيهم الدبلوماسيون الأمريكيون.

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديموقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديموقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرض كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020.

ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، من غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.