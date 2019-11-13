ترامب عن "جلسات عزله": أكبر احتيال في تاريخ أمريكا

القاهرة – مصراوي:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جلسات استماع مجلس النواب الأمريكي، لكبار مسؤولي البيت الأبيض حول "فضيحة أوكرانيا"، بـ"أكبر احتيال في تاريخ الولايات المتحدة".

وأعاد الرئيس الأمريكي نشر مقطع فيديو بثه البيت الأبيض، عبر "تويتر"، لترامب يتحدث فيه عن إجراءات عزله، قائلًا: "نحارب للقضاء على مستنقع الحزب الديمقراطي.. أنا أحارب لأجلكم".

وبدأ مجلس النواب الأمريكي الأربعاء الجلسات العلنية في إطار التحقيق الهادف لعزل دونالد ترامب الذي يشتبه باستغلاله السلطة، لعرض وقائع المعركة الشرسة بين الرئيس الجمهوري والديمقراطيين بذلك مباشرة على الأمريكيين عبر عدسات الكاميرات.

ويدين ترامب تحقيقات الديمقراطيين في القضية الأوكرانية، معتبرا أنها "مهزلة" و"حملة هذيان شعواء" ومحاولة "انقلاب". وهو يأمل في غسل هذه "الإهانة" عبر صناديق الاقتراع بفوزه بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر 2020.

ويقول الديمقراطيون إن ترامب مارس ضغوطا على أوكرانيا لتحقق بشأن نائب الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن الذي يحظى بفرص كبيرة لمنافسته في السباق إلى البيت الأبيض في 2020. ودونالد ترامب هو ثالث رئيس يستهدف بإجراءات عزل في تاريخ الولايات المتحدة. ولم تتم إقالة أي رئيس من قبل بموجب هذه الإجراءات.

وبتسريع إجراءاتها، تشير المعارضة الديمقراطية إلى أنها لا تريد إضاعة الوقت من أجل تصويت محتمل باتهام ترامب في مجلس النواب. وبالنظر إلى وجود أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ صاحب الكلمة الفصل في القضية، فمن غير المرجح أن تتم إقالة ترامب.