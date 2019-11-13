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    انتخاب راشد الغنوشي من "النهضة" رئيسًا للبرلمان التونسي

    07:07 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    انتخاب راشد الغنوشي من "النهضة" رئيسًا للبرلمان التونسي

    رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي

    القاهرة – مصراوي:

    انتخب البرلمان التونسي، مرشح حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيسًا له، في جلسة الافتتاحية التي جرت الأربعاء، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية.
    بدأ البرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، أولى جلساته.
    وخاض 217 نائبًا تونسيًا الأربعاء عملية انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الاثنين، وسط انقسامات سياسية حادة وغياب تام لأي تسوية بين مختلف الفرقاء.

    راشد الغنوشي حركة النهضة التونسية البرلمان التونسي

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