انتخاب راشد الغنوشي من "النهضة" رئيسًا للبرلمان التونسي

القاهرة – مصراوي:

انتخب البرلمان التونسي، مرشح حركة النهضة، راشد الغنوشي، رئيسًا له، في جلسة الافتتاحية التي جرت الأربعاء، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية.

بدأ البرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، أولى جلساته.

وخاض 217 نائبًا تونسيًا الأربعاء عملية انتخاب رئيس البرلمان ومساعديه الاثنين، وسط انقسامات سياسية حادة وغياب تام لأي تسوية بين مختلف الفرقاء.