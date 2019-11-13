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    قلق أمريكي من قرار بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية

    04:21 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    قلق أمريكي من قرار بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية

    وزارة الخارجية الأمريكية

    واشنطن- (أ ف ب):

    أكدت الولايات المتحدة الأربعاء أنها تشعر بـ"قلق عميق" من قرار القضاء الأوروبي إلزام اسرائيل بوضع علامة "مستوطنات اسرائيلية" على المواد الغذائية التي يتم إنتاجها في المستوطنات في الأراضي المحتلة، مؤكدة دعمها للدولة العبرية.

    وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس في بيان "تشير الظروف المحيطة بمعايير وضع العلامات في الوقائع المحددة التي عرضت على المحكمة إلى انحياز ضد اسرائيل".

    وكانت محكمة العدل الأوروبية رأت أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات اخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي".

    ورفضت اسرائيل بشدة القرار، وقالت وزارة الخارجية انه "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

    وقالت الخارجية الأمريكية إن فرض وضع العلامات "لا يفيد سوى في تشجيع وتسهيل والترويج لحركة" مقاطعة المنتجات الاسرائيلية التي تدعو (للمقاطعةوسحب الاستثمارات وفرض عقوبات).

    وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن "أميركا تقف إلى جانب اسرائيل ضد الجهود التي تهدف إلى فرض ضغط اقتصادي عليها أو عزلها أو التشكيك في شرعيتها".

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