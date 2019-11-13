  • عاجل:انخفاض الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس والجمعة

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    انتشار الذباب البلاك فرايداي الطقس الإسكان الاجتماعي ليفربول ومان سيتي هيثم أحمد زكي عزل ترامب أسعار الذهب سد النهضة احتجاجات لبنان محاكمة راجح

    افتتاح أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد

    03:31 م الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    افتتاح أولى جلسات البرلمان التونسي الجديد

    البرلمان التونسي

    القاهرة- (مصراوي):

    افتتح البرلمان التونسي الجديد، الأربعاء، أولى جلساته لانتخاب رئيس له، ما سيسمح بالكشف عن شكل التحالفات الممكنة في الحكومة المقبلة.

    ويتنافس على منصب رئيس البرلمان كل من راشد الغنوشي زعيم حزب "النهضة"، وغازي الشواشي القيادي بحزب "التيار"، وعبير موسى وهي من مؤيدي نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وفق رويترز.

    ويطالب حزبا "التيار" و"الشعب" النهضة بالموافقة على مرشح من خارجها لرئاسة الحكومة حتى تدعم الغنوشي رئيسا للبرلمان، فيما تقول النهضة إنه يجب أولا دعم الغنوشي قبل الحديث عن رئيس الحكومة.

    وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة "إذا لم يدعمونا اليوم فالأرجح أن يكون حزبا التيار والشعب خارج الائتلاف الحكومي المقبل.

    وذكرت مصادر أن حزب "قلب تونس" الذي يرأسه قطب الإعلام نبيل القروي، وهو خصم رئيسي للنهضة في انتخابات الشهر الماضي، قد يحدث مفاجأة ويصوت للغنوشي في البرلمان، بحسب رويترز.

    وفي حالة تصويت "قلب تونس" للغنوشي، فسوف يشير ذلك بوضوح إلى تحالف بين الحزبين في تكوين الحكومة المقبلة، على الرغم من أن "النهضة" قالت سابقا إنها لا يمكنها التحالف مع "قلب تونس" بسبب شبهات فساد لبعض قياداته.

    البرلمان التونسي تونس الحكومة التونسية راشد الغنوشي حزب النهضة غازي الشواشي

    الخبر التالى:

    تونس: تظاهرة مناهضة للتحرش الجنسي تزامنا مع افتتاح جلسات البرلمان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان