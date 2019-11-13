بولندا: القبض على إرهابيين اثنين بشبهة التخطيط لاستهداف مسلمين

وارسو - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي اليوم الأربعاء أن "وكالة الأمن الداخلي" تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يشتبه في أنهما كانا يعدان لشن هجوم إرهابي يستهدف مسلمين.

وأوضح البيان الصادر عن الوزير، وهو أيضا المسؤول عن التنسيق بين القوات الخاصة، أن اعتقالهما تم الأحد الماضي بمدينتي وارسو وتشيتشن نتيجة لتحقيق بشأن مجموعة متطرفة كانت تهدف لترويع السكان المسلمين في البلاد، بما في ذلك عن طريق شن هجمات باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات.

وأشارت الأدلة التي تم جمعها خلال التحقيق أن المشتبه بهما وضعا نفسيهما تحت تصرف متطرفين آخرين.

وكشفت عمليات التفتيش عن مواد تستخدم لإنتاج "كميات كبيرة" من المتفجرات، وأسلحة نارية وذخائر وقوارير مواد سامة ومخدرات وغيرها من المضبوطات.

تجدر الإشارة إلى أن المشتبه بهما موضوعان على قائمة مراقبة وكالة الأمن منذ عام 2013، كما ورد اسمهما في تحقيق بشأن الكيميائي برونون كيه، المدان بالتخطيط لهجوم على البرلمان البولندي.

وتم توجيه اتهامات لهما بالإعداد لهجوم باستخدام متفجرات، والدعوة لإلحاق أذى بجماعات عرقية ودينية.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين يمثلون نسبة صغيرة من عدد سكان بولندا.