الأردن يشارك في أول اجتماع للتحالف الدولي بعد مقتل البغدادي

القاهرة- (مصراوي):

يشارك وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في أول اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد داعش بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، والذي يستضيفه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن غدا الخميس، حسبما أوردت صحيفة "الغد" الأردنية.

ومن المُقرر أن يبحث الوزراء المشاركون في الاجتماع، الذي وصفته الخارجية الأمريكية بـ"الاستثنائي"، استراتيجية استمرارية محاربة داعش في مرحلة ما بعد التحرير والمرحلة المقبلة بعد مقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبوبكر البغدادي مؤخرا في سوريا.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، سيركز الوزراء المشاركون بشكل خاص على التطورات الأخيرة في شمال شرق سوريا وعلاقتها باستقرار وأمن المنطقة، كما قال البيان إن بومبيو يتطلع قدما إلى استضافة نظرائه من وزراء خارجية دول التحالف، لمراجعة الخطوات التالية في الحملة المشتركة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش.

وفيما سيتم استعراض الخطوات المقبلة، أكدت الحكومة الأمريكية على أن التحالف لا يزال هاما للغاية لناحية الجهود والالتزامات المشتركة، كما شددت على أنها مصممة على منع عودة داعش إلى سوريا والعراق وأنها تواصل العمل مع التحالف الدولي لتدمير فلول داعش وإحباط طموحات التنظيم العالمية.

كانت الولايات المتحدة أعادت نشر قواتها في سوريا وأرسلتها إلى أماكن أخرى من المنطقة، وأعلنت عزمها إبقاء بضع مئات من الجنود في سوريا، لاسيما في قاعدة "التنف" بالقرب من الحدود مع الأردن، إضافة إلى عدد غير معلن في شمال شرق سوريا في محافظة دير الزور لحماية حقول النفط في المنطقة.

وقتل البغدادي (48 عامًا) الشهر الماضي، بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب، شمالي غرب سوريا.

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.

وبعد أيام من مقتل البغدادي، عيّن التنظيم الإرهابي أبوإبراهيم الهاشمي القرشي قائدًا جديدًا، وفقا لرسالة صوتية بثّها موقع الفرقان، الذراع الإعلامي لداعش، الخميس.

وهدد القرشي الولايات المتحدة: "لا تفرحوا بمقتل البغدادي"، مُضيفًا:"إننا نرثي خليفة المسلمين الشيخ أبو بكر البغدادي" على حدّ تعبيره.