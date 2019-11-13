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    المرصد: القوات الأمريكية استقدمت رتلا عسكريا جديدا إلى سوريا

    10:08 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    المرصد: القوات الأمريكية استقدمت رتلا عسكريا جديدا إلى سوريا

    القوات الأمريكية

    القاهرة- (د ب أ):

    أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن رتلا عسكريا أمريكيا دخل إلى الأراضي السورية قادما من شمال العراق ليلة الثلاثاء/الأربعاء.

    وذكر المرصد أن الرتل دخل عبر معبر الوليد الحدودي، وأن دخوله ترافق مع تحليق لطائرات حربية في سماء المنطقة.

    وأوضح أن الرتل يتألف من عدة مدرعات وآليات عسكرية، واتجه نحو القواعد الأمريكية شمال وشمال شرق سوريا.

    تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قررت سحب كل قواتها من شمال سوريا، إلى أنها تراجعت وقررت إبقاء "قوات محدودة" في سوريا لحماية المنشآت النفطية.

    القوات الأمريكية المرصد السوري حقوق الإنسان سوريا الأراضي السورية العراق

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