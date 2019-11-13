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    مقتل 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية

    10:06 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
    مقتل 7 أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية

    انفجار سيارة مفخخة

    كابول- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا من جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول، بالقرب من المطار ومقر وزارة الداخلية.

    وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرة رحيمي إن ما لايقل عن عشر أشخاص، بينهم أربعة أجانب من العاملين بشركة جاردا وورلد الخاصة للأمن، أصيبوا في التفجير الذي وقع الساعة السابعة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا (0255 بتوقيت جرينتش).

    وأشار رحيمي إلى أن هناك أطفالا ضمن الضحايا.

    وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن السيارة تخص إحدى وزارات الحكومة.

    وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة دخان أبيض ترتفع من مكان الانفجار وسيارات مدمرة.

    ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. ونفت حركة طالبان تورطها في التفجير.

    انفجار سيارة مفخخة كابول وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي

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