المحكمة الدستورية في بوليفيا تؤيد تعيين جانين آنيز رئيسة انتقالية للبلاد

لاباز - (أ ش أ):

أعلنت المحكمة الدستورية في بوليفيا، اليوم الأربعاء، تعيين جانين آنيز رئيسة مؤقتة للبلاد لتملأ الفراغ في السطة الذي خلفته استقالة ايفو موراليس.

آنيز هي النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ، مخولة وفق الدستور بتولي الرئاسة بعد نائب الرئيس ورئيسي مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الكونجرس، الذين استقالوا جميعا مع الرئيس موراليس.

وأيدت المحكمة ـ في بيان لها، أوردته قناة (روسيا اليوم) ـ تعيين آنيز البالغة من العمر 52 عاما، بعد أن فشلت جلسة تأكيد تعيينها في الكونجرس في تأمين النصاب القانوني.

واستندت المحكمة إلى إعلان دستوري صادر عام 2001، يقضي بأنه لا ينبغي تعليق عمل السلطة التنفيذية، بحيث أن التالي في التسلسل يتولى الرئاسة "بحكم الواقع".

في المقابل، أدان موراليس ما أسماه "الانقلاب الأكثر خبثا وعدوانية في التاريخ" بعد إعلان آنيز نفسها رئيسة مؤقتة للبلاد، واصفا آنيز بأنها "عضو مجلس شيوخ يمينية محرضة على الانقلاب".

وأضاف ـ في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من منفاه في المكسيك ـ "أعلنت نفسها رئيسة مؤقتة دون نصاب قانوني، يحيط بها مجموعة من المتواطئين وتدعمها القوات المسلحة والشرطة التي تقمع الشعب".