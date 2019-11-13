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القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيًا

06:48 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
القوات المسلحة المالية تعلن اعتقال 15 إرهابيًا

القوات المالية

باماك - (أ ش أ):

أعلنت القوات المسلحة المالية اعتقال 15 إرهابيًا ضمن عمليات مشتركة في شمال البلاد.

وذكر الجيش المالي، في بيان نشر اليوم الأربعاء في باماكو أنه أعتقل أربعة من المشتبه بهم ينتمون إلى الجماعات الإرهابية في منطقة موبتي.

وأضاف أنه اعتقل أيضا 11 إرهابيًا خلال عملية مشتركة مع قوات برخان الفرنسية والقوة المشتركة من الساحل لمجموعة الخمس في بولكسي .

وعانت جمهورية مالي الواقعة في الغرب الإفريقي خلال الأيام الماضية من عمليات إرهابية راح ضحيتها نحو مائة من عناصر الجيش المالي.

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