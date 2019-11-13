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وزير التعليم اللبناني يُعلق الدراسة بسبب المظاهرات وقطع الطرق

02:30 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
وزير التعليم اللبناني يُعلق الدراسة بسبب المظاهرات وقطع الطرق

تظاهرات لبنان

بيروت - (أ ش أ):

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني أكرم شهيب، قرارًا بتعطيل الدراسة غدًا بكافة المدارس والمعاهد والجامعات في عموم البلاد، وذلك على ضوء أعمال قطع الطرق والشوارع واستمرار الاحتجاجات والتظاهرات في جميع أنحاء لبنان.

وكانت تجمعات كبيرة من المتظاهرين والمحتجين اللبنانيين، قد نزلوا إلى الشوارع وقطعوا الطرق في عموم البلاد باستخدام العوائق والإطارات المشتعلة، وذلك فور انتهاء الحديث التلفزيوني لرئيس الجمهورية ميشال عون مساء الثلاثاء، معتبرين أن الحديث لا يلبي تطلعاتهم ومطالبهم التي رفعوها منذ اندلاع الاحتجاجات والمظاهرات في 17 أكتوبر الماضي.

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