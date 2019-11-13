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الحريري يطلب من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي حفظ سلامة المتظاهرين

02:17 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الحريري يطلب من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي حفظ سلامة المتظاهرين

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري

بيروت - (د ب أ):

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني سعد الحريري، صباح اليوم الأربعاء، من قائدي الجيش وقوى الأمن الداخلي ضمان حماية المواطنين وسلامة المتظاهرين.

​ويواصل المحتجون اللبنانيون المظاهرات للتأكيد على استمرار الحراك الشعبي بوجه الطبقة الحاكمة، وسط إصرارهم على تحقيق مطالبهم من أجل تحسين حياتهم المعيشية.

كما طالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط، والدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة، تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي يعيشها لبنان منذ سنوات في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم حلولا شافية للموطنين.

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