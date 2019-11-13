بعد فوزها بالانتخابات.. المعارضة البولندية تختار رئيس مجلس الشيوخ

وارسو - (د ب أ)

اختار أعضاء مجلس الشيوخ البولندي اليوم الثلاثاء، توماش جرودسكي من حزب الائتلاف المدني المعارض (وسط) ليكون رئيسًا جديدًا لمجلس الشيوخ، حيث استفادت المعارضة من أغلبيتها الضئيلة في المجلس خلال الانتخابات الأخيرة.

وحصل جرودسكي على تأييد 51 من أعضاء مجلس الشيوخ، متغلبًا على الرئيس الحالي ستانيسلاف كاركوفسكي من حزب القانون والعدالة الحاكم، الذي كان مدعومًا من قبل 48 من أعضاء المجلس، وامتنع عضو واحد في مجلس الشيوخ عن التصويت.

وقال جرودسكي بعد انتخابه "إنه فوز للديمقراطية".

وتشير نتيجة التصويت إلى أن أحزاب المعارضة، التي يدعمها العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المستقلين، تمكنت من الحفاظ على أغلبيتها في مجلس الشيوخ.