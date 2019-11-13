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صحيفة إسرائيلية: ملادينوف يتوجه إلى مصر للتوسط في هدنة بين إسرائيل وغزة

12:32 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2019
صحيفة إسرائيلية: ملادينوف يتوجه إلى مصر للتوسط في هدنة بين إسرائيل وغزة

نيكولاي ملادينوف

تل أبيب - (د ب أ)

توجه نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى القاهرة اليوم الثلاثاء، في محاولة للتوسط في وقف لإطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أن ملادينوف يشارك في محادثات بين الطرفين منذ صباح الثلاثاء في محاولة للتوصل إلى هدنة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مشاركين في المحادثات أن الوضع "معقد للغاية" وأن فرصة حدوث المزيد من التصعيد كبيرة.

يشار إلى أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب نحو 50 في غارات إسرائيلية بدأت فجر اليوم باغتيال القيادي العسكري في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وزوجته، وهددت الحركة بالرد على ذلك.

ولطالما توسطت مصر في حال تصاعد العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

نيكولاي ملادينوف الأمم المتحدة إسرائيل الفصائل الفلسطينية غزة

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