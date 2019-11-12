البرلمان الكويتي: 10 نواب يطلبون طرح الثقة في وزير الداخلية عقب استجوابه

الكويت - ( د ب أ )

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم استلامه طلبا من 10 نواب في البرلمان يؤيدون طرح الثقة في وزير الداخلية خالد الجراح وذلك بعد جلسة استجواب من النائب رياض العدساني.

وأضاف الغانم اليوم الثلاثاء "تم تحديد جلسة 20 نوفمبر الجاري للتصويت على الطلب .

واستجوب النائب العدساني وزير الداخلية اليوم حيث نص محور الاستجواب "أن الوزير غير مؤتمن على وزارة الداخلية وأنه يستغل سلطته أسوأ استغلال بممارسات غير سويه ما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الإكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة".

وشهدت جلسة البرلمان اليوم استجواب وزيرة الاشغال التي قدمت استقالتها عقب استجوابها.