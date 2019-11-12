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    طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة

    11:04 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة

    طائرات حربية إسرائيلية

    القاهرة - (مصراوي)

    أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة، حسبما أعلنت "سكاي نيوز" عربية.

    وجدد الجيش الإسرائيلي شن الغارات على غزة، مستهدفًا أرضًا زراعية على شارع صلاح الدين شرق مدينة رفح، وأرضًا زراعية بعزبة بيت حانون شمال قطاع، وأهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غزة، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام.

    وفي وقت سابق مساء الثلاثاء، أفادت مصادر طبية فلسطينية، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 10 شهداء، وأكثر من 50 مصابًا، منذ بدء الغارات فجر اليوم.

    طائرات إسرائيلية قطاع غزة إسرائيل فلسطين

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