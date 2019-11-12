القبض على 15 مهاجرًا مصريًا غير شرعي شرقي ليبيا

طبرق - (د ب ا)

ألقت فرقة تابعة لأمن السواحل في مدينة طبرق شرقي ليبيا القبض على مهاجرين غير شرعيين من الجنسية المصرية بمنطقة البردي القريبة من الحدود الليبية المصرية.

وحسب المكتب الإعلامي لفرع أمن السواحل في طبرق، فإن عملية القبض على المهاجرين المصريين تمت بالقرب من ميناء البردي البحري، الذي تنشط فيه عمليات الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر بحرٍا، حيث تم إلقاء القبض مساء أمس الإثنين على 15 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية يستقلون مركبا بحريا"، حسبما ذكر مساء اليوم الثلاثاء موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي .

وأضاف المكتب الإعلامي أنه بعد التحقيق مع المهاجرين تبين أنهم انطلقوا من منطقة قريبة من منطقة السلوم المتاخمة لليبيا من الجهة الشرقية يستقلون مركبا بحريا.

يشار إلى أن سواحل ليبيا نقطة انطلاق للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.