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    مصرع 19 شخصًا على الأقل إثر سقوط حافلة في هُوة سحيقة في بيرو

    10:16 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    مصرع 19 شخصًا على الأقل إثر سقوط حافلة في هُوة سحيقة في بيرو

    حادث حافلة في بيرو

    بوينس أيرس - ( د ب أ )

    أفادت وسائل الإعلام المحلية أن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حادث حافلة في بيرو اليوم الثلاثاء.

    وأصيب 25 راكبًا آخر عندما سقطت الحافلة في هوة سحيقة تنخفض عن الطريق بمسافة 300 متر في مقاطعة أوتوزكو، وفقا لما ذكرته هيئة إذاعة وتلفزيون بيرو "أر بى بى".

    وذكر تقرير الهيئة أن غالبية الركاب كانوا في طريق عودتهم إلى تروخيو بعد مشاركتهم في مهرجان بقرية كالانكاس على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة ليما.

    ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع على طريق متعرج معبد بالحصى، في وقت كانت تهطل فيه أمطار غزيرة وسط أجواء يلفها الضباب الكثيف.

    سقوط حافلة بيرو بوينس أيرس أمطار غزيرة

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