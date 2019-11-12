مصرع 19 شخصًا على الأقل إثر سقوط حافلة في هُوة سحيقة في بيرو

بوينس أيرس - ( د ب أ )

أفادت وسائل الإعلام المحلية أن 19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في حادث حافلة في بيرو اليوم الثلاثاء.

وأصيب 25 راكبًا آخر عندما سقطت الحافلة في هوة سحيقة تنخفض عن الطريق بمسافة 300 متر في مقاطعة أوتوزكو، وفقا لما ذكرته هيئة إذاعة وتلفزيون بيرو "أر بى بى".

وذكر تقرير الهيئة أن غالبية الركاب كانوا في طريق عودتهم إلى تروخيو بعد مشاركتهم في مهرجان بقرية كالانكاس على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب العاصمة ليما.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع على طريق متعرج معبد بالحصى، في وقت كانت تهطل فيه أمطار غزيرة وسط أجواء يلفها الضباب الكثيف.