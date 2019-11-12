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    ترامب: نراقب الشخص الثالث في داعش ونعرف مكانه

    08:55 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    ترامب: نراقب الشخص الثالث في داعش ونعرف مكانه

    دونالد ترامب

    القاهرة - مصراوي:

    أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تراقب الشخص الثالث في ترتيب القيادة في تنظيم داعش الإرهابي، بعد مقتل زعيمها أبو بكر البغدادي.

    وأكد ترامب، في تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الولايات المتحدة تعرف جيدًا مكان الشخص الثالث في تنظيم داعش.

    وكان ترامب، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعرف بالتحديد هوية الزعيم الجديد لتنظيم داعش والذي سماه المتحدث الجديد باسم التنظيم المكنى بـ أبو إبراهيم الهاشمي القرشي.

    وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة له على تويتر، الجمعة، "لدى داعش قائد جديد.. نحن نعرف بالضبط من هو!".

    دونالد ترامب تنظيم داعش أبو بكر البغدادي

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