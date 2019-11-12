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    وزيرة كويتية تتقدم باستقالتها بعد استجواب عاصف في البرلمان

    07:44 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2019
    وزيرة كويتية تتقدم باستقالتها بعد استجواب عاصف في البرلمان

    وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ال

    الكويت - (أ ش أ):

    أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان، استقالتها من منصبها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

    يشار إلى أن الوزيرة الكويتية، قد خضعت في وقت سابق اليوم، لاستجواب مقدم من النائب بمجلس الأمة الكويتي عمر الطبطبائي.

    وفي السياق ذاته، أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية الدكتورة جنان رمضان.

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    وزيرة الأشغال الكويتية جنان رمضان مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم

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